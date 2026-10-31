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San Benedetto.
01 novembre 2026 alle 00:30

Tenta il furto nell’abitacolo di un’auto in sosta Fermato un giovane, ma la vittima non querela 

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Ha notato un’auto aperta, parcheggiata in doppia fila in piazza Giovanni XXIII, e alcuni oggetti sul sedile: così un cittadino straniero ne ha approfittato cercando di rubare quanto trovato nell’abitacolo. Un’azione, quella di ieri a fine mattinata, vista da diversi testimoni con l’immediato allarme e l’arrivo del proprietario della vettura. Così l’uomo non è riuscito ad allontanarsi fino all’intervento delle pattuglie della Squadra Volante. Il giovane, spaventato, ha immediatamente restituito tutto. Poi ci sono state le operazioni di identificazione da parte dei poliziotti. E alla fine la vittima del tentato furto ha deciso, almeno per ora, di non presentare la querela.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, il proprietario della vettura è arrivato parcheggiando alcuni istanti l’auto in seconda fila per andare a ritirare il pane. In quel momento il giovane ha cercato di rubare quanto c’era all’interno ma è stato visto. La chiamata al 112 ha permesso il rapido intervento delle volanti. E per ora, senza querela, l’uomo non è stato denunciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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