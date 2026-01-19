Telefonino in bagno per filmare le clienti  

Quello schermo di cellulare puntato nel bagno di un bar era apparso piuttosto insolito. Ma quando sullo schermo si era intravista una lucina verde, per una cliente era stato inquietante. Nasce così la denuncia da parte di una giovane di Bolotana che due anni fa si era resa conto di essere stata filmata, di nascosto, nel bar del locale del compaesano Omar Cossu, 36 anni. Ieri in Tribunale a Oristano si è aperto il processo ai danni del barista accusato di captazione nella vita privata (o interferenza illecita nella vita privata, disciplinata dall’articolo 615 bis).

In Aula

Davanti alla giudice Paola Bussu sono stati sentiti i primi testimoni di una vicenda emersa a gennaio di due anni fa. Rispondendo alle domande della pm Daniela Muntoni, la giovane ha ricordato quanto accaduto il 7 gennaio 2024 quando era entrata nel bagno delle donne in uno dei bar del paese. La ragazza ha riferito di aver notato lo schermo nero del telefono, poi aveva visto un puntino luminoso verde e a quel punto prese in mano il cellulare e si rese conto che era attiva una app che registrava. Corse via dal locale e poco dopo raccontò tutto al fratello. Anche lui ieri è stato sentito dalla giudice e dalla pm e ha riferito di essere andato al bar, dopo il racconto della sorella, per avere chiarimenti da Omar Cossu (difeso dall’avvocato Gianfranco Siuni rappresentato in aula dalla collega Claudia Piroddu). Gli chiese di poter vedere il telefono, inizialmente il barista era titubante poi glielo diede e a quel punto il ragazzo trovò l’applicazione “Discret” che registrava filmati. Non riuscì a vedere cosa c’era nella memoria perché la galleria poteva aprirsi solo con il riconoscimento facciale del proprietario del telefono. Ma bastò questo per capire cosa era accaduto e decidere insieme alla sorella di denunciare tutto ai carabinieri.

Ieri anche una ex dipendente del bar ha testimoniando raccontando di aver visto sia nel bagno dei clienti che in quello del personale un telefonino a terra, accanto al wc e anche un computer aperto su una sedia.

Il processo è stato aggiornato al 26 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA