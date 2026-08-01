Telefoni muti e niente internet: proteste 

Grossi disagi nei giorni scorsi in diversi paesi del Medio Campidano come San Gavino Monreale, Pabillonis, Sanluri e Guspini con le linee telefoniche e la rete Internet in tilt. Problemi che si ripetono frequentemente con gravi ripercussioni per le attività imprenditoriali, commerciali, per i servizi postali e le banche, ma anche per i servizi sanitari e per l’ospedale. Venerdì il blackout è andato avanti per ben dieci ore, solo in tarda serata è stato finalmente risolto il problema alla rete Internet.

L’isolamento

«Un fatto grave e inaccettabile, che purtroppo si ripete frequentemente», avvisa Filippo Usai, consigliere comunale di Guspini . «Non si tratta solo di disagi legati ai Pos bloccati per i commercianti, o agli uffici fermi nel mezzo dell’organizzazione di un evento: parliamo soprattutto di sicurezza. Per un’emergenza, persino i vigili del fuoco venerdì mattina sono dovuti venire di persona in Comune a causa dell’isolamento delle linee. Nel 2026 un territorio non può rimanere del tutto isolato per una giornata intera: le telecomunicazioni sono un servizio pubblico essenziale e la continuità della rete deve essere garantita in modo costante e sicuro. Non è stato possibile comunicare né con le linee fisse né con i cellulari». Stessa situazione a Sanluri come conferma il sindaco Alberto Urpi: «Il problema è andato avanti tutto il giorno ma alla fine è stato risolto ed è stato ripristinato il funzionamento delle linee».

La giornata nera

Disagi pesanti anche a Pabillonis come evidenzia il sindaco Marco Tuveri: «Nella giornata di venerdì anche nel nostro Comune ci sono stati problemi alla rete Internet; dalle 8,30 fino a tarda serata abbiamo riscontrato criticità anche per una normale chiamata. Ovviamente anche gli uffici ne hanno risentito, come i negozi e le Poste dove non si poteva utilizzare il Pos». Così buona parte del Medio Campidano è precipitato nella preistoria. Disagi enormi anche a San Gavino . « Per tutto il giorno», evidenzia il commercialista Alessandro Pirino, «non ho potuto lavorare e non ci è stato dato alcun avviso. Anche le persone anziane hanno risentito dei disagi perché siamo rimasti isolati a lungo». Sulla stessa linea il pensionato Pasquale Marongiu: «Il telefono e la rete internet non hanno funzionato per numerose ore e nessuno ci ha comunicato il disservizio».

L’esasperazione

Una situazione grave anche secondo il sindacalista della segreteria territoriale della Cgil Gabriele Virdis: «Vengono coinvolti anche servizi fondamentali come l’assistenza sanitaria e ospedaliera: va trovata subito una soluzione di emergenza. Negli ultimi tempi, i guasti alle reti telefoniche e ad Internet hanno causato molti danni sia ai lavoratori privati che alle aziende».

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