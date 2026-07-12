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L’intervento.
13 luglio 2026 alle 00:18

Telecamere abusive nella struttura ricettiva: denunciato 

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Avrebbe installato alcune telecamere di controllo in una struttura ricettiva del litorale senza le necessarie autorizzazioni di legge, così un imprenditore è stato segnalato alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti a suo carico. I controlli all’interno del locale sono stati eseguiti dai carabinieri del posto fisso di Flumini di Quartu, che hanno rilevato le presunte irregolarità nella gestione del luogo ricettivo. L’operazione è stata compiuta con la partecipazione di militari addetti a questo tipo di controlli nei locali pubblici.

I carabinieri assegnati alla stessa stazione temporanea hanno anche bloccato e mandato agli arresti domiciliari un 64enne, pensionato quartese, eseguendo così un’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cagliari. L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 1 anno e 9 mesi di reclusione per una condanna per reati in materia di stupefacenti commessi a Quartu nel 2019. Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare, così come ha disposto il giudice.

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