VaiOnline
Massimo.
01 marzo 2026 alle 02:39

Teatro per non vedenti grazie al “tour tattile”  

Ultima replica al Massimo de “I ragazzi irresistibili”, inserita nel progetto “Teatro No Limits” del Cedac. L’iniziativa permette agli spettatori non vedenti e ipovedenti di fruire al meglio di uno spettacolo dal vivo grazie a un tour tattile e all’audio descrizione di ciò che accade in scena. L’appuntamento è per oggi alle 18 con lo spettacolo di Neil Simon con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, accanto a Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales, Emanuela Saccardi. In regia Massimo Popolizio produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini e Teatro Biondo Palermo, in collaborazione con Ctb/Centro Teatrale Bresciano e con Amat/Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano.

In scena

Orsini e Branciaroli, i due protagonisti della commedia di Neil Simon, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita dando vita ad un duo diventato famoso come “I ragazzi irresistibili” e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano.

I prossimi spettacoli

Questa sera al Massimo ci sarà l’ultima replica, ma “Teatro No Limits” proseguirà poi con altri tre appuntamenti: il 17 marzo alle 20.30 “Venere Nemica” di e con Drusilla Foer, il 29 alle 19 “Come gli uccelli” di Wajdi Mouawad e il 17 maggio alle 19 con l’audiodescrizione di uno spettacolo di danza, “Notte Morricone” di Aterballetto.

