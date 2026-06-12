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Quartucciu, all’Orto giardino
13 giugno 2026 alle 00:24

Teatro Olata celebra mezzo secolo di attività 

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Il racconto di mezzo secolo di teatro, impegno culturale e identità linguistica. Stasera dalle 19:30, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu alza il sipario per una serata dedicata ai 50 anni della cooperativa Teatro Olata. Nel terreno di via Goffredo Mameli, si ripercorreranno le tappe della compagnia nata nel 1976 che, guidata da Salvatore Vargiu, ha saputo fare del sardo il proprio punto di forza. La serata, organizzata da Il Crogiuolo, vedrà la direttrice artistica Rita Atzeri intervistare diversi ospiti.

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