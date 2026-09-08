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Porto San Paolo.
09 settembre 2026 alle 00:33

Tavolara Bay rinuncia al Riesame 

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Nessun riesame per il provvedimento di sequestro di Cala Finanza, l’udienza del ricorso era fissata ieri a Tempio ma le difese della immobiliare sardo brasiliana hanno rinunciato. Quindi, per ora, la ex Villa Joy e le aree “congelate” su ordine della gip Marcella Pinna restano chiuse. La decisione delle difese (Fabio Varone e Gian Luca Aste) è stata comunicata al Tribunale di Tempio prima dell’udienza e, stando a indiscrezioni, è il frutto di una valutazione strettamente tecnica.

Le contestazioni della Procura di Tempio (illegittima modifica della destinazione d’uso di villa Joy) non deriva tanto dalle condotte dalla società Tavolara Bay, che ha chiesto e ottenuto i permessi, quanto dal rilascio della Autorizzazione Zes Unica, secondo i pm un atto privo dei presupposti. Quindi il nodo della vicenda sta tutto nei vari passaggi amministrativi che si sono susseguiti dal novembre del 2025. Prima l’ordinanza del Comune di Loiri Porto San Paolo, con la quale è stata modificata la classificazione urbanistica di Cala Filanza e poi la Zes Unica, che ha reso possibile la modifica della destinazione di villa Joy, da struttura residenziale a turistico ricettiva (ristorante). Entrambi i provvedimenti sono stati, prima rilasciati e poi revocati. La sensazione è che, anche sul piano penale, la vicenda riguardi sempre meno le condotte dei mamager di Tavolara Bay, quanto i presupposti delle decisioni adottate, e poi revocate, soprattutto a livello centrale (Dipartimento per il Sud, articolazione del governo). A questo punto la battaglia si sposta dal piano penale a quello dei ricorsi amministrativi promossi da Tavolara Bay (rappresentata dagli avvocati Marcello Clarich e Gian Comita Ragnedda).

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