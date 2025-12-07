VaiOnline
Lecce.
08 dicembre 2025 alle 00:50

«Tatiana non è stata maltrattata» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce. I silenzi di Tatiana Tramacere. I dubbi della sua famiglia sui motivi che l'hanno portata a sparire per undici giorni, nascondendosi poco lontano da casa, nella mansarda di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò (Lecce). Le parole di suo padre Rino sulle condizioni in cui è stata ritrovata: «Era sofferente e smagrita. Non si reggeva in piedi», ha detto adombrando il sospetto che l'allontanamento non sia stato volontario e che durante la permanenza in quella casa possa aver subito dei soprusi. Dubbi che Angelo Greco, l'avvocato del 30enne romeno, ha voluto spazzare via: «Non c'è stato nessun maltrattamento o altro. L’allontanamento è stato voluto dalla ragazza».

La 27enne – studentessa di Psicologia con la passione per le poesie pubblicate sui social, dov'è seguita da migliaia di persone – sarebbe ancora molto provata. Non in grado di parlare né con gli inquirenti né coi parenti. Non ha detto nulla che aiuti a capire il perché della scomparsa inscenata. A Dragos la legherebbe un sentimento di affetto reciproco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 