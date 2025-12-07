VaiOnline
L’incontro
08 dicembre 2025 alle 00:50

Merz-Netanyahu, accordo a metà 

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 

TEL AVIV. «Le opportunità di pace sono a portata di mano, passeremo molto presto alla fase due» del piano in 20 punti per Gaza. Benyamin Netanyahu guarda all'incontro entro la fine del mese con Donald Trump, che lo stesso presidente americano vorrebbe trasformare nell'annuncio dell'avvio della seconda fase dell'accordo di cessare il fuoco con Hamas. D'accordo anche Friedrich Merz, nella sua prima visita in Israele da cancelliere tedesco e dopo lo strappo - poi ricucito - dell'embargo parziale di armi verso lo Stato ebraico per l'offensiva nella Striscia.

L’impegno

In visita allo Yad Vashem, Merz ha ricordato la «responsabilità storica» della Germania nella Shoah e ribadito l'attuale impegno nel «difendere l'esistenza e la sicurezza» dello Stato ebraico. «Una pace duratura è possibile, dobbiamo attuare la fase due», ha detto quindi il cancelliere nella conferenza stampa congiunta, in linea con Netanyahu sul fatto che «Hamas non può avere alcun ruolo a Gaza». Ma ha insistito sulla soluzione a due Stati, spiegando che «può essere attuata solo attraverso i negoziati», in contrapposizione alla fuga in avanti di alcuni Paesi, come Francia e Gran Bretagna, nel riconoscimento della Palestina.

Tuttavia, il futuro Stato palestinese sembra essere l'unico disaccordo tra i due leader: «Non creeremo uno Stato alle nostre porte che ha il solo scopo di distruggerci», ha ribadito il premier israeliano.

L’ultimo ostaggio

«Abbiamo quasi completato la prima parte» dell'accordo, ha detto Netanyahu ricordando che manca ancora il corpo di un ostaggio deceduto, il sergente maggiore Ran Gvili, che Hamas e Croce Rossa stanno cercando nel quartiere di Zeitoun a Gaza City. «E poi prevediamo di passare a breve alla seconda fase, che è più difficile, o altrettanto difficile», ha avvertito il premier: perché prevede il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione di Gaza e il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione.

