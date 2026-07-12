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Santu Lussurgiu
13 luglio 2026 alle 00:17

Tassa rifiuti,  aumenti  e nuovi bonus   

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La tassa sui rifiuti ottiene il benestare del Consiglio comunale. Previsto un leggero aumento del costo totale del servizio per un totale di 424mila euro. «Un adeguamento determinato dai costi del nuovo appalto, un atto dovuto e non una scelta per noi appena entrati» spiega il sindaco Antonello Cadau. Il costo totale di raccolta e smaltimento rifiuti è ripartito in 351mila euro per le utenze domestiche e 44mila per le attività produttive. Previste esenzioni per le categorie protette e altri bonus per il servizio, che dal 2025 prevede il metodo tariffario MTR-3, che premia la raccolta differenziata.

Le tariffe domestiche partono da 98 euro per un solo componente fino a 455 per 6 componenti e oltre.Per le attività commerciali 12,4 euro a metro quadro per ristoranti, trattorie e pizzerie; 9,8 euro per bar, caffè e pasticcerie; 4, 8 per plurilicenze alimentari; 2,3 per edicole, farmacie e tabaccai e 2,2 per alberghi con ristorazione.

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