Tanti vip sotto tiro Reazioni politiche: «Stupido, meteora» 

Il rapper rabbioso ha messo in fila diversi “dissing”, strofe o interi brani contro qualcuno. Il più noto è senza dubbio quello contro Tony Effe, ex vocalist della Dark Polo Gang. Fedez lo ha attaccato in diverse occasioni pubbliche, chiamandolo falso, dipendente dalla droga e accusandolo perfino di razzismo. Tony Effe, in pieno clima di pettegolezzo per una sua presunta liason con l’ex moglie di Fedez, rispose con la canzone “Chiara”. Il rapper se l’è presa anche con l’ex moglie Chiara Ferragni, facendo riferimenti nel pezzo “Tutto il contrario”, ma anche dentro “Bella stronza” (con Marco Masini a Sanremo) il clima da fine storia si respirava eccome. Attacchi anche a Elodie e Achille Lauro, ma anche all’europarlamentare Ilaria Salis.

Le reazioni

«Fedez vive di provocazioni, ma l'ultima, che investe ebrei, sfiora con un sarcasmo di basso profilo l'immagine del santo ragazzino Carlo Acutis, banalizza l'omicidio Kirk e infine affonda la brutalità su Jannik Sinner, accusato di parlare con l'accento di Hitler, svela la sua miseria intellettuale. Le parole sono lame taglienti e purtroppo quelle di questa meteora plasmano le coscienze di molti giovani. Sinner parla la sua lingua madre (il tedesco) ma gioca portando sul petto il Tricolore. Accostarlo a Hitler mostra profonda ignoranza verso le minoranze le linguistiche italiane, tutelate dalla Costituzione di cui Fedez spesso si riempie la bocca senza conoscerne i contenuti». così Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia del Trentino Alto Adige.

«Quello di Fedez è un accostamento stupido e offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un campione italiano di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema», dicono i parlamentari della Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian. (e.p.)

