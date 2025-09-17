Quindicenne investita sulla “strada di nessuno”: grave in Rianimazione 

È scesa dal pullman in una fermata del pullman in via S’ecca s’arrideli, strada di campagna in territorio di Quartu. Rientrava a casa a piedi, assieme a un familiare e ad alcuni amici, quando – rimasta leggermente indietro rispetto al gruppo – è stata travolta da un’auto restando gravemente ferita. Il conducente potrebbe non averla vista, oppure non è riuscito a frenare in tempo. L’impatto e la vittima finita a terra. Una dinamica ovviamente ancora tutta da verificare, all’attenzione della polizia stradale. Subito soccorsa dallo stesso conducente dell’auto e dagli altri testimoni dell’incidente, la ragazza – una studentessa di 15 anni residente nella zona – è stata trasferita in codice rosso al Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118.

I rilievi sulla carreggiata

Gravissime le ferite: la ragazza è stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata, con un grave trauma cranico e facciale. Immediato anche l’intervento di una pattuglia del commissariato di polizia di Quartu, e della polizia stradale di Cagliari che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. La Polstrada ha anche raccolto alcune testimonianze. In merito il riserbo è totale. Via S’ecca S’arrideli, nella zona del lago Simbirizzi, è una strada estremamente insidiosa come ha sottolineato ieri il sindaco Graziano Milia che ha sollecitato l’intervento del prefetto di Cagliari chiedendo l’apertura di un tavolo con la Città metropolitana e il Ctm.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto martedì notte. Sulla via “S’ecca s’arrideli”, viaggiava un pullman di linea. A bordo la 15enne, un familiare e diverse persone. A una delle fermate, la ragazza è scesa assieme ad altri pendolari per raggiungere a piedi la propria abitazione. È stato un attimo: un’auto l’ha travolta facendola cadere sull’asfalto. La frenata è stata immediata, col conducente della macchina che si è subito prodigato con gli altri per soccorrere la ferita. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118. Le condizioni della ferita sono apparse subito gravi. Da qui la corsa in codice rosso all’ospedale Brotzu, con il ricovero in Rianimazione e la prognosi riservata. Illeso il conducente dell’auto che ha travolto la studentessa. Intanto in via “S’Ecca s’arrideli” è arrivata una pattuglia del commissariato di Quartu impegnata in un servizio di prevenzione sul litorale. Quindi il successivo intervento della Polstrada di Cagliari che ha proceduto con i rilievi.

Visite in ospedale

Ieri sono stati in tanti a fare capolino in ospedale per accertarsi delle condizioni della ragazza ricoverata in Rianimazione. Le ferite riportate, un trauma cranico e facciale, sono pesanti e per questo la prognosi resta riservata. Nella mattinata di ieri, dopo i primi accertamenti da parte della polizia, il rapporto girato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

