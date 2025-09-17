VaiOnline
Reazioni.
18 settembre 2025 alle 00:19

Il rammarico di Baturi: non bisogna abbandonare nessuno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tema è sensibile e dopo il via libera dell’Aula non si sono fatte attendere le reazioni dai mondi della Chiesa, della politica nazionale e delle associazioni. L’Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha espresso rammarico: «Più che agevolare la morte e creare condizioni per cui la si scelga, c'è bisogno di garantire cure anche quando non c'è guarigione, di non abbandonare nessuno, di assicurare cure palliative in modo uniforme ed efficace». Ringraziano l’Assemblea sarda Filomena Gallo e Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni: «Le regole approvate in Sardegna consentono la piena attuazione della sentenza della Consulta che ha legalizzato in Italia l’aiuto al suicidio a determinate condizioni. Il nostro obiettivo è il via libera alla legge “Liberi Subito” in tutte le Regioni italiane». Per il segretario di +Europa Riccardo Magi il provvedimento sardo è «un passo in avanti sul terreno dei diritti delle persone e dell'autodeterminazione». La senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, parla di un doppio errore, di merito e di metodo. «Siamo di fronte ad una ovvia competenza nazionale e al Senato è incardinato un provvedimento sul tema. Inoltre, sarebbe stato più opportuno attendere la sentenza della Corte sulla legge della Regione Toscana». Replica la senatrice M5S Sabrina Licheri: «La legge risponde alla volontà di tante persone che si confrontano con un dolore indicibile: la maggioranza ci dica che intende fare con la legge ancora ferma al Senato». Infine Pietro Pittalis, deputato di FI: «La macabra esultanza della maggioranza è segnale di miseria morale». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 