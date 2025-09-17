VaiOnline
Confindustria.
18 settembre 2025 alle 00:18

«La manovra non sia l’assalto alla diligenza» 

Confindustria entra nel cantiere per la prossima legge di bilancio, e avverte: «La produttività del manifatturiero, locomotiva del Paese, torna ad arretrare». Il leader degli industriali Emanuele Orsini lo sottolinea presentando l’accordo con Cdp: «Per sostenere la crescita delle imprese».

«Alla vigilia della manovra», dice il presidente di Confindustria, «quello che ci preme è evitare l’assalto alla diligenza». L’obiettivo, ribadisce, «è lavorare con il governo per un piano triennale da 8 miliardi l’anno per sostenere gli investimenti, a partire da quelli in innovazione e digitalizzazione, con incentivi stabili, estendendo le semplificazioni burocratiche della Zes unica a tutta Italia». È necessario, «sostenere la patrimonializzazione e ridurre il carico fiscale delle imprese, confermare e rafforzare il Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese, prevedere misure per attivare i risparmi di famiglie e investitori istituzionali». Il futuro del fondo di garanzia per le pmi è uno dei temi di confronto con il ministero dell’Economia: per Confindustria non si può arretrare, al contrario è considerato uno strumento che andrebbe confermato e rafforzato. Orsini avverte che, «dobbiamo smetterla di parlare di progetti che abbiano una visione a breve». Serve, «un progetto Paese a lungo termine». E servono strumenti di sostegno tarati sulle diverse esigenze, per le piccole e medie imprese, «misure semplici e automatiche» sul modello di Industria 4.0, per i grandi strumenti come il contratto di sviluppo, «bellissimo, ma che ha bisogno di essere modificato per essere più celere». E, «non dobbiamo dimenticarci del Sud, dove la Zes unica ha dato un contributo enorme. Quella è la via».

È un confronto, quello tra industriali e governo sulla prossima manovra, che dopo l’estate riprende il filo di ragionamenti già portati avanti da tempo, registra nuove sfide e nuove preoccupazioni, «oggi che tutto cambia velocemente e bisogna correre», e entrerà nel vivo nei prossimi giorni quando saranno più chiari le ipotesi di intervento e i margini di azione: «Stiamo cominciando a dialogare», spiega Orsini. Bisogna, «sostenere la crescita delle imprese italiane», va in questa stessa direzione l’alleanza con Cdp che parte da un rapporto diretto con le aziende sul territorio.

