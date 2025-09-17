Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus 

In poco più di un mese e mezzo i casi di Febbre del Nilo hanno superato i contagi registrati negli ultimi quattordici anni. Bastano questi dati per cogliere la straordinarietà della stagione 2025 nell’Oristanese, il territorio sardo da sempre più colpito dal virus trasmesso dalle zanzare. Anche se quest’anno si registra un’escalation pure nel resto della penisola (dal Lazio alla Campania, dal Veneto fino alla Puglia). Segnale chiaro che qualcosa sta cambiando, a iniziare dal clima. «Le temperature hanno inciso notevolmente – spiega Claudio Venturelli, entomologo del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl della Romagna – aumentando la capacità di sopravvivenza delle zanzare Culex che sono riuscite a superare in modo agevole uno degli inverni più caldi degli ultimi tempi».

I casi

Con più vettori della West Nile in circolazione, aumenta la possibilità del contatto con i volatili (serbatoi del virus) e quindi la possibilità di contagio nell’uomo. Dal primo agosto nell’Oristanese sono stati accertati 29 casi, alcune persone sono ancora ricoverate in gravi condizioni mentre un 91enne di Ghilarza e una donna di 68 anni di Cabras non hanno superato le complicanze legate alla malattia. Da quando è stato isolato il virus nell’Isola, era l’estate 2011 (allora ci furono 4 contagi e due morti), questa sembra la stagione più preoccupante anche perché le temperature sono ancora alte e chissà quanto durerà questa estate infinita. «La particolarità di quest’anno è che c’è un numero maggiore di decessi e l’emergenza è spalmata su tutto il territorio nazionale» aggiunge lo studioso, uno fra i massimi esperti in materia. Ormai sembra non esserci una zona libera dal virus che fino al 2009 non era presente in Italia, solo dagli anni fra il 2011 e il 2012 è diventato endemico. Da allora nell’Oristanese ha colpito due volte nel 2012, poi è rimasto latente fino al 2017 quando si erano registrati quattro casi. Altrettanti un anno dopo poi silenzio fino a tre anni fa quando i contagi erano stati sette (con tre decessi); due nel 2023 e uno nel 2024. Il resto è cronaca quotidiana con il virus che continua a circolare indisturbato con le zanzare, e può infettare uomini e cavalli. Ma se per gli animali esiste un vaccino, per le persone ancora non c’è un antidoto.

Le strategie

Non resta che attrezzarsi per cercare di sfuggire agli insetti ma soprattutto investire su azioni di contrasto al proliferare delle zanzare come è stato fatto anni fa in Piemonte e in Emilia. «Serve una strategia di comparto – sottolinea l’entomologo – dovrebbe essere la Regione a creare un centro di riferimento con progetti mirati. Servirebbe una task force programmata, con squadre di pronto intervento e reperibilità quando si avverte il rischio». E ancora la prevenzione «che deve partire d’inverno – precisa Venturelli – bisogna seguire e comprendere l’andamento climatico e stare sempre allerta». Una sorta di presidio permanente del territorio con un monitoraggio costante delle zanzare, con la ricerca di quelle infette attraverso la cattura degli insetti adulti e delle femmine per valutare anche il livello di infestazione e programmare gli interventi più adatti. «Questa può essere la strada – va avanti – in Piemonte e in Emilia da 25 anni si lavora alla strategia migliore e si va su queste direttrici». Servono risorse importanti, strumenti e mezzi. «Alcuni rappresentanti della Giunta regionale nel convegno organizzato a Cabras lo scorso maggio si erano fatti carico di un piano apposito per contrastare zanzare e virus» ricorda Venturelli, fra i relatori di quell’assemblea. Ma da allora poco è stato fatto come ripete l’amministratore della Provincia di Oristano Battista Ghisu che chiama in causa la Regione.

Le criticità

Certamente le zone paludose, la foce del Tirso, i canali di irrigazione costituiscono l’habitat ideale per le zanzare ed «è qui che serve un’attenzione costante – ricorda il professor Venturelli – i maggiori focolai sono nelle vicinanze di canali e case dove possono esserci ristagni d’acqua». In queste ultime settimane si punta il dito contro le risaie a pochi passi dai centri abitati. «Non metterei sotto accusa le risaie – ribadisce l’esperto – è necessario trovare una soluzione per far convivere gli interessi dei risicoltori con quelli dei residenti della zona». La lotta alle zanzare al momento sembra impari, serve un impegno deciso per cercare di vincerla.

