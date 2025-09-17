VaiOnline
Caso Almastri.
18 settembre 2025 alle 00:18

Nordio: «Bartolozzi è fuori discussione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nordio la difende, la maggioranza chiede chiarimenti - gli atti giudiziari - a Procura di Roma e Giudici. Nel caso legato al colonnello libico Almasri, continua a tenere banco la posizione della Capa di Gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi finita nel registro degli indagati per l'accusa di false comunicazioni ai pm.

Un colpo di scena arriva dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, chiamata a vagliare la richiesta avanzata dal tribunale dei ministri oltre che per il Guardasigilli anche per il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano. Richiesta arrivata al termine di una giunta fiume. «Abbiamo chiesto che venga inoltrata una nota alla Procura di Roma - spiega Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia - con cui formalmente si chiede in merito alla posizione della Capo di Gabinetto Bartolozzi. In particolare se è indagata, quale reato è contestato. Chiediamo chiarimenti anche al tribunale dei ministri».

Sullo sfondo resta l'eventuale conflitto di attribuzione alla Consulta: ipotesi sui cui è tornato lo stesso Nordio. C’'è un legame diretto tra la contestazione mossa a Bartolozzi e quella di Nordio. Posizioni che non possono essere slegate per un nesso teleologico che accomuna Bartolozzi ai ministri e al sottosegretario e quindi al vaglio della Giunta con la possibilità di estendere a lei l'immunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 