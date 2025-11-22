Tandalò, battaglia nella neve 

La neve che ha imbiancato la Sardegna non ha risparmiato i monti tra Pattada e Buddusò, teatro della 9ª Cronoscalata su Terra di Tandalò che quest’anno si svolge in uno scenario e in condizioni decisamente inconsueti. Ieri si entrati nel vivo con le prime 3 manche sul tracciato di 5 km che oggi ospiterà le ultime 2 salite (ore 8 e 11) e il Manscione Finale (14.30), che decreterà il Re di Tandalò. Tra i 90 della atipica sperimentale, i francesi Loubet-Mancini (Toyota Yaris Gr Rally2) hanno vinto 2 manche e sono al comando con 0”15 di vantaggio sugli svedesi Tidemand-Olsson (Skoda Fabia Rs Rally2), i più veloci nella 1ª manche, e 9”56 sui sardi Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs). Tra i 50 del Trofeo Italia, in testa Simone Firenze davanti a Quirico Fundoni.

