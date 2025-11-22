VaiOnline
Auto.
23 novembre 2025 alle 00:37

Tandalò, battaglia nella neve 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La neve che ha imbiancato la Sardegna non ha risparmiato i monti tra Pattada e Buddusò, teatro della 9ª Cronoscalata su Terra di Tandalò che quest’anno si svolge in uno scenario e in condizioni decisamente inconsueti. Ieri si entrati nel vivo con le prime 3 manche sul tracciato di 5 km che oggi ospiterà le ultime 2 salite (ore 8 e 11) e il Manscione Finale (14.30), che decreterà il Re di Tandalò. Tra i 90 della atipica sperimentale, i francesi Loubet-Mancini (Toyota Yaris Gr Rally2) hanno vinto 2 manche e sono al comando con 0”15 di vantaggio sugli svedesi Tidemand-Olsson (Skoda Fabia Rs Rally2), i più veloci nella 1ª manche, e 9”56 sui sardi Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs). Tra i 50 del Trofeo Italia, in testa Simone Firenze davanti a Quirico Fundoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis