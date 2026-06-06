«Taglio al personale della Municipalità» 

«Ormai assistiamo una progressiva riduzione del personale della Municipalità, una situazione che incide soprattutto sulla qualità e sulla tempestività delle prestazioni offerte ai cittadini», denunciano i consiglieri di centrodestra del parlamentino di Pirri. «La progressiva riduzione dell'organico rischia infatti di determinare rallentamenti e disservizi nelle attività quotidianamente svolte dalla Municipalità, a partire dai servizi anagrafici e di stato civile, dal rilascio delle carte d'identità e dalla gestione delle numerose pratiche amministrative che rappresentano un punto di riferimento essenziale per migliaia di residenti. È inaccettabile che i cittadini di Pirri debbano subire le conseguenze di una carenza di personale che si trascina da troppo tempo senza adeguate risposte».

L’allarme suona anche a Palazzo Bacaredda dove Roberto Mura (Alleanza Sardegna) ha presentato una interrogazione in merito. «Da tempo si denuncia questa situazione e più volte è stata rappresentato la gravità del problema al sindaco Massimo Zedda, chiedendo interventi per garantire il mantenimento dei servizi e il rafforzamento della struttura amministrativa. Tuttavia, alle ripetute segnalazioni non sono seguiti provvedimenti adeguati. La Municipalità di Pirri merita attenzione, risorse e rispetto», dicono i consiglieri di centrodestra, «occorre un intervento urgente».

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