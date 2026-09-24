Super Mercedes, Russell primo a Baku 

Baku. George Russell é risultato inafferrabile sul circuito di Baku, ottenendo il miglior tempo in entrambe le sessioni delle prove libere del Gp dell'Azerbaijan di Formula 1. Ma é stato tutto il team Mercedes a svettare sulla concorrenza tra le strette curve di questo circuito cittadino. Nella FP1 Andrea Kimi Antonelli si é dovuto accontentare del quinto posto a causa di un problema idraulico alla sua W17 che gli ha fatto perdere metà sessione. Nella scia delle Mercedes é rimasto Max Verstappen, a proprio agio tra i muretti con la sua Red Bull nonostante qualche problema di tenuta al posteriore. Per l'olandese un secondo e un terzo posto. Subito alle spalle di questo terzetto le Ferrari, terza e quarta nella FP1 e quarta e quinta nella FP2, con Charles Leclerc sempre davanti a Lewis Hamilton, e ritardi abbondantemente sopra il secondo.

Sul passo gara Red Bull, McLaren (con Oscar Piastri più veloce al mattino, poi scavalcato da Lando Norris) e Ferrari si sono equivalse, ma la Mercedes sembra favorita sia in qualifica che in gara. Sono state nel complesso prove piuttosto movimentate, con diverse bandiere gialle e rosse esposte a causa di contatti più o meno violenti con le barriere. L'urto più duro lo ha incassato Arvid Lindblad, che ha danneggiato la sua Racing Bulls. Leclerc promette battaglia: «Ci è mancato un po' di passo, quindi avremo parecchio lavoro da fare per ridurre il distacco. Speriamo di essere più competitivi in qualifica anche perché guidare su questa pista mi piace moltissimo». Qualifiche oggi alle 14, domani il Gp alle 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA