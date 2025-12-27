VaiOnline
Sant’Antioco.
28 dicembre 2025 alle 00:07

Suolo pubblico: cambiano le tariffe 

Approvato nei tempi utili per evitare una gestione in dodicesimi il bilancio di previsione del Comune di Sant’Antioco. L’ammontare è di 16 milioni e 893 mila euro. Illustrato a grandi linee dal sindaco Ignazio Locci, il documento registra diverse voci, soprattutto relative alle entrate, in aumento. Tra i punti evidenziati, le opere pubbliche in corso di realizzazione per un totale di circa 28 milioni di euro.

«Abbiamo accolto anche le esigenze dei commercianti - ha precisato il sindaco - e per andare incontro alle diverse segnalazioni che erano state presentate, è stato approvato l’abbattimento delle aliquote per l’occupazione del suolo pubblico. È stata stabilita una riduzione del 25 per cento sulle aliquote di settembre e ottobre e di aprile e maggio e del 50 per cento invece per quelle relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre». L’operazione, stando a quanto illustrato, non determinerà minori entrate per l’ente che provvederà a equilibrare i conti attraverso l’aumento delle utenze che ricadono nelle aree recentemente sdemanializzate.

«L’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre - ha precisato il sindaco - è un fatto concreto, per nulla scontato, che certifica ancora una volta quanto questa macchina politica e amministrativa, lavori, nell’interesse della comunità. Possiamo guardare al nuovo anno con la fiducia che da sempre guida il nostro impegno». Il bilancio registra anche una crescita progressiva dell’Imu (2 milioni e 400 mila euro), che sarebbe riconducibile alla capacità di riscossione messa in atto in questi ultimi anni dalla macchina amministrativa. Stesso discorso per l’addizionale irpef, in crescita nonostante l’aliquota ferma dal 2006.

