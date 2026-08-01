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Viale Colombo
02 agosto 2026 alle 00:51

“Summer is back” Record di pubblico nel primo venerdì 

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Il debutto è stato un successo. La quarta edizione di Summer is back ha aperto con un record di pubblico e di artigiani arrivati da tutto l’hinterland nel primo venerdì che ha trasformato viale Colombo in una galleria a cielo aperto: 30 gli espositori che hanno animato la via con le loro creazioni, e tantissimi visitatori - cittadini, curiosi, famiglie - tra gli stand e i servizi dell’iniziativa.

Ottima - dicono gli organizzatori - anche la risposta commerciale: le attività della via hanno lavorato fino a notte, con i ristoranti al completo per l’intera serata. «Questi eventi fanno il bene della nostra rete - commenta il presidente del centro commerciale naturale La Via del Mare, Luca Stocchino -. Il commercio ha bisogno di situazioni e di momenti come questi. E i turisti, quando arrivano a Quartu, devono poter trovare una città viva, accogliente, con una via che lavora e si racconta attraverso le sue attività. Venerdì è successo esattamente questo». Un successo oltre le aspettative, che ha spinto l’organizzazione a raddoppiare i posti prenotabili per ogni fascia oraria — da 20 a 40 — portando la capienza del servizio a circa 120 bambini a serata. «Non solo una serata di festa», aggiunge Stocchino, «ma un progetto di rete che tiene insieme commercianti, ristoratori, artigiani, associazioni e famiglie, con un obiettivo: trasformare viale Colombo in un luogo da vivere, per i quartesi e per chi arriva da fuori».

E il viaggio è appena cominciato. L’appuntamento è già per il prossimo weekend, a partire da venerdì 7 agosto, per poi proseguire il 21 e 28 agosto e il 4, 11, 18 e 25 settembre.

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