Sulla Ovodda-Desulo ora aprono i cantieri 

Nuovi scenari per la vitalità del Gennargentu. Mentre si attende la gara d’appalto per l’affido dei lavori nella strada Cossatzu-Tascusì, decollano i cantieri nella Ovodda-Desulo. Attorno all’opera attesa da oltre trent’anni, un progetto ambizioso che consentirà il collegamento fra le località “Tiddocoro” e “Badu Onne”, creando un'interconnessione tra la valle del Taloro e la Sp 7 Desulo-Fonni.

Importanti le risorse in campo con 1.8 milioni di euro ottenuti nel 2023 dall’assessorato regionale ai lavori pubblici. E che consentiranno di rendere funzionale, attraverso cemento e altri materiali un percorso di circa 10 km. E mentre le ruspe sono già operative sul versante ovoddese, da Desulo avanza l’iter progettuale, dopo alcune difficoltà progettuali: «A seguito di alcuni intoppi con l’ufficio tutela paesaggio - dice la sindaca Peddio - siamo riusciti a risolvere i problemi e abbiamo convocato la conferenza dei servizi a cui seguirà presto la gara d’appalto».

Ampia la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Ovodda, che sugli account social del Comune ha commentato: «Dopo decenni di attesa, i lavori sono finalmente iniziati. Si tratta di un’infrastruttura strategica che migliorerà la viabilità, faciliterà l’accesso alle campagne, sosterrà le attività economiche e contribuirà alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio».

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