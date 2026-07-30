Nuovo stadio, il Consiglio ha detto sì 

Ora ci siamo davvero. Con il via libera del Consiglio comunale alla dichiarazione di pubblico interesse e al diritto di superficie, il nuovo stadio del Cagliari supera lo scoglio più delicato e imbocca la strada verso la realizzazione. Un passaggio che avvicina anche la città a Euro 2032. «Si chiude un percorso burocratico complesso che ha animato il dibattito negli ultimi dieci anni», dice l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. Ma il voto non cancella le critiche delle opposizioni. Grande soddisfazione da parte del Cagliari calcio: «Ora andiamo avanti verso i passaggi successivi».
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