I nuovi voli da Cagliari per Malpensa e Venezia 

Wizz Air introdurrà dal 14 dicembre due nuovi collegamenti da Cagliari verso Milano Malpensa (due volte al giorno tutti i giorni) e Venezia Marco Polo (ogni giorno). La compagnia annuncia inoltre l’apertura di una nuova stazione di Cagliari che si inserisce in un percorso di crescita costruito progressivamente in Sardegna dal 2013, in particolare sugli aeroporti di Alghero e Olbia. Un percorso – spiega una nota – che ha raggiunto il più importante traguardo con la Summer Season 2026, in cui la compagnia ha messo a disposizione quasi 440mila posti da e per i due scali del Nord Sardegna, con una crescita del 108% rispetto all’estate scorsa. «Con l’introduzione dei nuovi collegamenti», dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, «creiamo nuovi ponti tra l’Isola e due importanti capoluoghi italiani, rendendo gli spostamenti più semplici per chi viaggia per turismo, lavoro o per visitare amici e familiari».

RIPRODUZIONE RISERVATA