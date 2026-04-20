Successo per la mostra sui modellini dei Carabinieri 

L’esposizione dedicata alla “Giornata Nazionale del Made in Italy” e la mostra dei modellini in scala dei mezzi dell’Arma ha fatto il pienone. Nel weekend tantissimi visitatori hanno varcato l’ingresso della caserma della Legione Carabinieri “Enrico Zuddas” di via Sonnino nel fine settimana dedicato alla cultura e alla storia.

Centinaia di persone hanno potuto visitare, nella giornata di sabato, l’esposizione del Made in Italy, promossa dal ministero delle Imprese per celebrare la creatività e l’eccellenza della produzione nazionale, in occasione della giornata per onorare l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. L’obiettivo della mostra è quello di promuovere il valore e la qualità delle opere, dell’ingegno e delle tradizioni produttive italiane, responsabilizzando l’opinione pubblica sulla loro tutela.

Grande presenza di pubblico inoltre per le visite nella caserma dell’Arma sotto la guida dei giovani studenti dell’istituto “De Sanctis - Deledda”. Particolare successo ha ottenuto la mostra di modelli in scala curata dalla delegazione locale del Gruppo di Studio Modellistico Italiano: le diverse epoche delle Forze Armate italiane e dell’Arma dei Carabinieri sono state ripercorse attraverso la fedele riproduzione di mezzi militari, civili e navali.

RIPRODUZIONE RISERVATA