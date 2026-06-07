Successo inglese alla Sardinia Cup 

Finita la Sardinia Cup, storica regata dello Yacht Club Costa Smeralda che quest’anno è stata riorganizzata dopo 14 anni di assenza. La vittoria è andata al team inglese del Royal Ocean Racing Club, davanti al team Django, del circolo organizzatore. Una settimana intensa di regate costiere, bastoni e una lunga con maestrale molto forte hanno riportato ai vertici la manifestazione amata dai velisti. Prossimo appuntamento nel 2028, vista l’alternanza con l’Admiral Cup.

Optimist ad Arzachema

Dopo tre giorni con condizioni variabili, è Carlo Ginesu dello Yacht Club Cagliari ad aggiudicarsi il primo posto assoluto nella selezione ai campionati italiani, organizzata dal Cn Arzachena. Ventisei giovani timonieri provenienti da tutta la Sardegna hanno combattuto per nove prove, divisi in due categorie. Nella divisione A (Juniores), doppietta della YC Cagliari con Davide Hesse secondo, poi Owen Benvenuti (Lega Navale Italiana Olbia): tutti strappano un biglietto per gli italiani assoluti di Ravenna. Prima della classifica femminile, Liliana Fresi (Yc Cannigione), primo “2015” Lorenzo Spagnolo (Yc Cagliari), che parteciperà alla Coppa del Presidente. Domani si saprà quanti verranno ammessi: il primo dei non selezionati andrà al Trofeo Coni. Nella divisione B, Matteo Sotgiu (Yacht Club Alghero) ha preceduto Marco Nizzi e Lorenzo Derosas (Lega Navale Italiana), che andrà alla Coppa Primavera a Gaeta.

RIPRODUZIONE RISERVATA