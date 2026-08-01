Subito il tutto esaurito per la Sagra del Pesce Molti turisti in fila per gustare spigole e muggini 

Hanno combattuto il gran caldo per garantire alle migliaia di persone accorse nel piazzale del Lazzaretto, a sant’elia, per la prima serata della sedicesima edizione della Sagra del Pesce. Subito un successo di partecipazione e oggi si replica con la seconda giornata.

Ancora una volta l’iniziativa è resa possibile dal grande sforzo organizzativo dell’associazione “Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant’Elia”, guidati dal presidente Andrea Loi: 120 volontari che si sono occupati dell’allestimento della zona cucina e di quella con tavoli e sedie, di accogliere i partecipanti (tanti cagliaritani ma anche molti turisti), di cucinare e friggere, di distribuire e garantire un servizio d’ordine. Il menù ancora una volta non ha deluso le aspettative: muggini, spigole e orate arrosto, gamberetti e frittura di paranza, una fetta di anguria, pane casereccio e un calice di buon vermentino ghiacciato. Oggi si ripete per la seconda e conclusiva serata. Si parte dalle 18,30 per andare avanti fino a mezzanotte. Attivo, nel parcheggio “Cuore” dell’ex stadio, il servizio navetta predisposto dal Ctm, con frequenza ogni 10 minuti.

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