VaiOnline
Sant’Elia.
02 agosto 2026 alle 00:51

Subito il tutto esaurito per la Sagra del Pesce Molti turisti in fila per gustare spigole e muggini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno combattuto il gran caldo per garantire alle migliaia di persone accorse nel piazzale del Lazzaretto, a sant’elia, per la prima serata della sedicesima edizione della Sagra del Pesce. Subito un successo di partecipazione e oggi si replica con la seconda giornata.

Ancora una volta l’iniziativa è resa possibile dal grande sforzo organizzativo dell’associazione “Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant’Elia”, guidati dal presidente Andrea Loi: 120 volontari che si sono occupati dell’allestimento della zona cucina e di quella con tavoli e sedie, di accogliere i partecipanti (tanti cagliaritani ma anche molti turisti), di cucinare e friggere, di distribuire e garantire un servizio d’ordine. Il menù ancora una volta non ha deluso le aspettative: muggini, spigole e orate arrosto, gamberetti e frittura di paranza, una fetta di anguria, pane casereccio e un calice di buon vermentino ghiacciato. Oggi si ripete per la seconda e conclusiva serata. Si parte dalle 18,30 per andare avanti fino a mezzanotte. Attivo, nel parcheggio “Cuore” dell’ex stadio, il servizio navetta predisposto dal Ctm, con frequenza ogni 10 minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

A Ceuta i morti sono quasi 100 E Sanchez parte per le vacanze

Arrivano le barriere in mare, il capo del Governo spagnolo contestato dalla destra 
Regione

«Il crollo demografico costa 1,5 miliardi»

L’allarme di Confindustria: tracollo delle imprese giovanili, in dieci anni giù del 26,6% 
L’emergenza

Inferno di fuoco tra Bottidda e Bono

Boschi in cenere e un Canadair in avaria. Paura anche a Quartu e Guspini 
(a.b., r.s., m.s)
Il giallo

«Riaprite il caso di Gisella Orrù»

L’appello della moglie di Licurgo Floris che si suicidò dopo la condanna a 30 anni 
Stefania Piredda
lutto e fede

«Chilometri a piangere, ma i cammini della fede tengono viva Virginia»

L’esperienza di Corrado e Lucia dopo la morte della figlia 16enne 
Laura Piras
LA SORPRESA

Dalla F.1 al kart: show di Antonelli in Costa Smeralda

Record sulla “Pista dei Campioni”  per il bolognese della Mercedes 
Vanna Chessa