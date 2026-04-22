Subito il potenziamento del sistema di controllo 

A Gonnosfanadiga si lavora per riattivare il sistema di videosorveglianza del paese, rimasto spento e non funzionante da alcuni anni. In questi giorni i tecnici sono impegnati nel collegamento dei ponti radio che consentiranno di rimettere in rete l’intero impianto.

L’amministrazione comunale ha investito circa 70 mila euro per potenziare il sistema con venti nuove telecamere e ponti radio di ultima generazione. Oltre alle nuove installazioni, saranno recuperate e riutilizzate anche alcune delle vecchie videocamere ancora perfettamente funzionanti, così da ampliare ulteriormente la copertura. Le telecamere verranno collocate nei principali punti di accesso al paese, ma anche nelle aree considerate più sensibili, nei punti critici e nei luoghi di maggiore interesse pubblico. «Saranno un ottimo deterrente per i vandali e i malintenzionati – spiega il sindaco Andrea Floris – le telecamere saranno disposte sia agli ingressi del paese che nei punti critici e nei luoghi di interesse. Saranno anche un valido aiuto per le forze dell’ordine». L’obiettivo dell’intervento è rafforzare la sicurezza e la tutela del patrimonio pubblico, offrendo al tempo stesso uno strumento utile alle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Il paese potrà contare su una rete di videosorveglianza più moderna ed efficiente.