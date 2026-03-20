Studenti del Mariano IV in corsia 

Trentasette gli allievi del quinto anno del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea, grazie al progetto formativo della Asl, indosseranno il camice per conoscere da vicino quali sono e come si svolgono le attività dei reparti e gli ambulatori ospedalieri.

Il progetto ha coinvolto sei strutture: Centro trasfusionale, Otorinolaringoiatria, Anatomia Patologica dell’ospedale San Martino di Oristano, le sedi di Oristano e Ghilarza di Diabetologia e del Laboratorio Analisi, Cardiologia e Utic.

“Grazie a questo percorso formativo, offriamo ai ragazzi la possibilità di osservare sul campo come si lavora in un reparto di emergenza-urgenza», ha spiegato il direttore del reparto di Cardiologia Francesco Dettori. «Siamo orgogliosi di aver accolto anche quest’anno gli studenti con questo progetto che ha lo scopo di orientare gli studenti verso le facoltà scientifiche e sanitarie» ha spiegato Simona Agus, della struttura Risk Management. «Questa esperienza è fondamentale per il nostro istituto – spiegano le docenti tutor Maria Giuseppina Francioni e Daniela Sau –. I nostri studenti possono andare oltre le conoscenze teoriche ed arricchirsi di competenze trasversali». La direttrice generale della Asl Grazia Cattina aggiunge: «Il progetto è un’opportunità preziosa sia per gli studenti che intendono orientare il proprio futuro professionale sia per l’Asl».

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