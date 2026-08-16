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Il caso.
17 agosto 2026 alle 00:57

Stretta contro incivili e abusivi 

Nelle ultime settimane intensificati i controlli su turisti e attività 

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Controlli serrati su tutto il territorio, e giro di vite fra locali della movida e località di mare dove si concentrano sosta selvaggia e qualche campeggiatore abusivo. La Polizia locale ha intensificato da settimane le attività di vigilanza per garantire ordine in città e nelle zone extraurbane, nonostante la carenza di agenti in servizio: nel mirino viabilità, sicurezza stradale, decoro urbano e rispetto delle regole negli stabilimenti balneari.

Conta dei danni

Il bilancio delle ultime operazioni parla di due incidenti in centro - uno in via Brigata Sassari e l’altro in via De Cristoforis - entrambi senza feriti. In uno dei due casi il sinistro è stato causato da un ragazzo che ha perso il controllo dell’auto, senza gravi conseguenze: il giovane - sottoposto all’alcoltest - è poi risultato con un tasso alcolemico oltre i limiti.

Stretta anche sulla sosta selvaggia, con attenzione al fronte mare, mentre prosegue il monitoraggio del traffico nella litoranea. Gli agenti sono intervenuti per la presenza di auto parcheggiate in divieto a ridosso di due spiagge del litorale, a Flumini e Geremeas con le auto lasciate sopra i marciapiedi e davanti agli ingressi delle case. Non solo, pugno duro anche con una coppia di campeggiatori abusivi nella spiaggia di Flumini, a cui è stato intimato lo sgombero. «Stiamo valutando l’applicazione di una sanzione, accamparsi in spiaggia è vietato dal regolamento di polizia urbana, oltre che dalle norme regionali», ricordano i vigili.

Litorale

Controlli a tappeto anche nei locali del lungomare, dove le verifiche sono coordinate con la Questura. Nel mirino della Polizia locale quattro stabilimenti del lungomare Poetto, tutti sanzionati, senza contare le ispezioni di Polizia e carabinieri, in particolare dei Nas. E per due locali è scattata anche la chiusura temporanea dell’attività per qualche giorno, conseguenza della recidiva dopo una sfilza di multe collezionate nel tempo. Verifiche mirate per serate danzanti non autorizzate nel lungomare, e attività che in contemporanea si allargano a tutta la città dove gli appuntamenti del calendario culturale estivo sono quasi all’ordine del giorno. «L’obiettivo è garantire legalità, sicurezza e decoro», dice il vicecomandante della Municipale, Antonello Angioni.

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