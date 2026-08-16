VaiOnline
Il caso.
17 agosto 2026 alle 00:58

A Maria Pia e Porto Ferro distese di rifiuti in spiaggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Spiagge trasformate in pattumiere dopo i bagordi della notte di Ferragosto. Ieri mattina il litorale di Alghero si presentava come una discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti abbandonati nei diversi arenili e danneggiamenti alla staccionata della pineta di Maria Pia e nel lido di San Giovanni. Bustoni di spazzatura, bottiglie di plastica e di vetro, cartoni disseminati sulla sabbia contro ogni regola di tutela ambientale.

«Accanto all’entusiasmo per i festeggiamenti di Ferragosto, abbiamo dovuto fare i conti, con amarezza, con alcuni episodi di inciviltà», commenta il sindaco Raimondo Cacciotto «è giusto fare festa e divertirsi, ma nulla può giustificare comportamenti irrispettosi e offensivi nei confronti del nostro territorio e di chi lo abita. Mi riferisco in particolare ai danni delle staccionate installate a Maria Pia con fatica dal personale impegnato nella tutela del sistema dunale, ma anche all’abbandono indiscriminato di rifiuti: comportamenti che non sono tollerabili».

Nella pineta di Maria Pia centinaia di minorenni si sono dati appuntamento per un rave party abusivo. La notte di Ferragosto, dalle 11.30 alle 3, i barracelli e gli agenti della Polizia locale hanno cercato di controllare la situazione, ma è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasferire al pronto soccorso due ragazze in coma etilico.

Il degrado ha interessato anche la spiaggia di Porto Ferro, sul litorale di Sassari, nella notte di sabato invasa da centinaia di giovani, molti dei quali hanno abusato dell’uso di sostanze stupefacenti lasciando siringhe sparse sull’arenile, mentre altri ragazzi sotto l’effetto dell’alcol hanno abbandonato bicchieri, bottiglie di vetro e plastica ovunque sulla sabbia. Una mega festa incontrollata, iniziata nel pomeriggio di Ferragosto e terminata, la mattina successiva poco dopo l’alba, con l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato al Pronto soccorso di Sassari un giovane di trent’anni colpito da malore, forse per abuso di droga o alcol.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il dramma

Oltre 170 arrivi in sole 48 ore «Ma l’hotspot identifica tutti»

La questora di Cagliari: nessuno sfugge all’identificazione 
Luigi Almiento
La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024: «Non ci sono più scuse»

«L’hanno detto i giudici, ci salva solo la Pratobello»

Appello dei Comitati a Todde dopo la sentenza della Consulta 
Alessandra Carta
Il bilancio

Ferragosto, la Sardegna oltre ogni record

Grandi numeri e caos nel weekend nelle principali località balneari e nelle città 
Cristina Cossu
L’evento

Palio di Siena rinviato per un acquazzone Tittia spera col Nicchio

Il fantino di Nurri su “Andaebola” Tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna 
(g. d.)
Il crimine

Colpo al museo, rubate opere milionarie

Portati via sei quadri di Antonello da Messina: due abbandonati nella fuga 
Guerra

Drone abbattuto in Romania

La Nato: «Sembra un velivolo russo». Raid incrociati, almeno 12 morti 