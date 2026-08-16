A Maria Pia e Porto Ferro distese di rifiuti in spiaggia 

Spiagge trasformate in pattumiere dopo i bagordi della notte di Ferragosto. Ieri mattina il litorale di Alghero si presentava come una discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti abbandonati nei diversi arenili e danneggiamenti alla staccionata della pineta di Maria Pia e nel lido di San Giovanni. Bustoni di spazzatura, bottiglie di plastica e di vetro, cartoni disseminati sulla sabbia contro ogni regola di tutela ambientale.

«Accanto all’entusiasmo per i festeggiamenti di Ferragosto, abbiamo dovuto fare i conti, con amarezza, con alcuni episodi di inciviltà», commenta il sindaco Raimondo Cacciotto «è giusto fare festa e divertirsi, ma nulla può giustificare comportamenti irrispettosi e offensivi nei confronti del nostro territorio e di chi lo abita. Mi riferisco in particolare ai danni delle staccionate installate a Maria Pia con fatica dal personale impegnato nella tutela del sistema dunale, ma anche all’abbandono indiscriminato di rifiuti: comportamenti che non sono tollerabili».

Nella pineta di Maria Pia centinaia di minorenni si sono dati appuntamento per un rave party abusivo. La notte di Ferragosto, dalle 11.30 alle 3, i barracelli e gli agenti della Polizia locale hanno cercato di controllare la situazione, ma è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasferire al pronto soccorso due ragazze in coma etilico.

Il degrado ha interessato anche la spiaggia di Porto Ferro, sul litorale di Sassari, nella notte di sabato invasa da centinaia di giovani, molti dei quali hanno abusato dell’uso di sostanze stupefacenti lasciando siringhe sparse sull’arenile, mentre altri ragazzi sotto l’effetto dell’alcol hanno abbandonato bicchieri, bottiglie di vetro e plastica ovunque sulla sabbia. Una mega festa incontrollata, iniziata nel pomeriggio di Ferragosto e terminata, la mattina successiva poco dopo l’alba, con l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato al Pronto soccorso di Sassari un giovane di trent’anni colpito da malore, forse per abuso di droga o alcol.

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