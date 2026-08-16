Uccisa di botte, bloccato il compagno: stava lasciando il paese 

Cosenza. Due tragedie in Calabria, a poche ore di distanza, hanno scosso la cronaca nel giorno di Ferragosto. A Trebisacce Ornella Forastefano, 46enne di Cassano allo Ionio, è morta dopo essere stata abbandonata nei pressi dell’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale in condizioni disperate per ferite gravissime in varie parti del corpo e politraumi. I medici, quando si sono accorti della sua presenza sono subito intervenuti ma ormai era troppo tardi e non c’è stato niente da fare. Il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, è stato sottoposto a fermo perché ritenuto il principale indiziato di quello che appare come un brutale pestaggio che ha portato all’ennesimo femminicidio. L’uomo, ricercato sin dai minuti successivi alla morte della donna dopo che si era reso irreperibile, è stato individuato e bloccato dai carabinieri nel porto di Bari dove cercava di imbarcarsi per l’Albania.

E a Stignano invece, un violento colpo alla testa rimediato cadendo sul pavimento della cucina della propria abitazione durante un violento litigio con la moglie avrebbe dettato la morte di Franco Fava, operaio edile di 55 anni, padre di due figlie gemelle di 14 anni. È questa la prima ipotesi degli investigatori. Adesso, in attesa di ricostruire con precisione quanto accaduto, i magistrati della Procura di Locri hanno disposto il fermo della donna, 47enne di Fava, a scopo cautelare. A stabilire l’esatta causa del decesso dovrà essere l’autopsia. Incerta al momento la dinamica, la donna non avrebbe fatto dichiarazioni nè agli inquirenti nè agli investigatori dell’Arma. Anche le figlie, che erano presenti in casa, non hanno potuto fornire un aiuto: si trovavano in un’altra stanza e non hanno assistito all’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA