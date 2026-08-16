Malpensa, carrello bagagli prende fuoco 

Milano. Un carrellino che trasportava i bagagli che dovevano essere caricati su un volo British Airways diretto a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Malpensa ieri intorno alle 13.

Il fumo si è alzato dal carrello trasportatore della società di handling Aviapartner, che opera nello scalo milanese, e subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. In un primo momento si è pensato che la causa fosse una batteria al litio surriscaldata, complice il caldo.

Quanto successo non ha creato problemi al servizio dell'aeroporto che è continuato regolarmente. Il volo, che doveva partire prima delle 14, è poi decollato intorno alle 16. Il surriscaldamento di batterie al litio in un pacco è considerato la causa del grave incendio scoppiato nel centro di smistamento del corriere Brt che si era verificato lo scorso 8 luglio, sollevando una grande nube nera.

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