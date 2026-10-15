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Europa League.
16 ottobre 2026 alle 00:31

Strepitoso Cisse: tripletta e il Milan sbanca Salisburgo 

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Salisburgo 0

Milan 4

Salisburgo (4-2-3-1) : Zawieschit-

zky; Morgalla (36’ st Drexler), Bo-

ma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm (28’ st Red-

zic), Kitano (15’ st Diakite), Baidoo (15’ st Vertessen); Tabakovic (28’ st Camara). Allenatore Röhl.

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Tomori (22’ st F. Terracciano), De Winter, Pavlovic (36’ st Diawara); Hutchinson, Jashari, Rabiot (15’ st Modric), Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (15’ st Pulisic); Camarda (15’ st Gonçalo Ramos). Allenatore Amorim.

Arbitro : Fesnic (Romania).

Reti : nel pt 15’, 32’ Cisse; nel st 4’ Cisse, 27’ Gonçalo Ramos.

Note : espulso F. Terracciano al 39’ st per fallo con chiara occasi-

one da gol. Ammoniti Hutchin son, Zabransky. Recupero 1’ pt-3’ st.

Salisburgo . Il Milan trionfa in Austria (0-4) trascinato da Alphadjo Cisse, 20 anni giovedì prossimo e autore di una splendida tripletta. La partenza dei rossoneri è forte e al quarto d’ora Hutchinson serve un cross da destra su cui Cisse di testa trova lo 0-1. Subito dopo potrebbe raddoppiare Loftus-Cheek, Zawieschitzky lo ferma in uscita bassa e sulla ribattuta Boma salva sulla linea su Hutchison (17’). Al 32’ colpisce ancora Cisse, nell’area piccola di sinistro su cross di Bartesaghi lanciato da Rabiot. La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo: segna sempre Cisse. È il 4’, lo serve Rabiot e in tap-in da due passi fa tripletta (per festeggiare serve il check del Var). Poker al 27’ di Gonçalo Ramos su palla recuperata da Jashari al limite, su grave errore della difesa austriaca.

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