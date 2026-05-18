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San Diego.
19 maggio 2026 alle 00:41

Strage nel centro islamico, almeno cinque morti 

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San Diego. La polizia di San Diego è intervenuta nel quartiere di Clairemont dopo una sparatoria avvenuta nel principale centro islamico della città. Il bilancio dell’attacco è di cinque morti, compresi i due presunti attentatori.

Secondo il capo della polizia Scott Wahl, gli assalitori, due ragazzi di 17 e 19 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un’auto nei pressi della moschea. Si sarebbero suicidati con colpi d’arma da fuoco. Tra le tre vittime, ha riferito Ahmed Shabaik, presidente del centro islamico, c’è anche una guardia di sicurezza.

Lo scenario

Le immagini riprese dall’alto dalle televisioni locali mostrano un massiccio dispiegamento di agenti attorno alla moschea, situata in una zona residenziale a circa 14 chilometri dal centro di San Diego. Un testimone ha raccontato alla Cbs di aver chiamato il 911 dopo aver sentito circa trenta spari.

Il sito della moschea la indica come la più grande della contea. Nel complesso si trova anche la scuola Al Rashid, dove si tengono lezioni di arabo, studi islamici e Corano.

I bambini

Dalle riprese aeree si vedono alcuni bambini lasciare l’area accompagnati dalle forze dell’ordine. Un portavoce della scuola ha assicurato alla Cnn che studenti e personale sono al sicuro.

Le autorità hanno allestito nelle vicinanze un centro di ricongiungimento per permettere alle famiglie di riabbracciare gli studenti al termine dell’emergenza.

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