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Consiglio.
19 maggio 2026 alle 00:42

Province, legge sull’elezione diretta 

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L’Aula ci riprova. Una settimana fa la seduta non è nemmeno cominciata perché il numero legale è mancato due volte. Venerdì è arrivato il monito del presidente dell’Assemblea Piero Comandini: «Quello che è successo è inaccettabile, invito a una maggiore presenza, anche agli assessori, soprattutto quando si discutono le mozioni di loro competenza». Il Consiglio è stato riconvocato per oggi alle 10.30. All’ordine del giorno c’è un testo che riguarda la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e la disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde. Sarà discussa anche la proposta di legge nazionale in materia di elezione diretta degli organi di governo di Province e Città metropolitane. Poi toccherà alle mozioni. In primo luogo, quella di Polo Truzzu (FdI) per favorire lo sviluppo del trasporto aereo sulla necessità urgente di abbattere l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri.

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