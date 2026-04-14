VaiOnline
Rogo del Constellation.
15 aprile 2026 alle 00:19

Strage di Capodanno, i Moretti indagati anche a Roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono solo alcune delle accuse che la Procura di Roma muove a Jacques Moretti e alla moglie Jessica per l’incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation che provocò la morte di 41 persone, tra cui sei italiani. Gli inquirenti accelerano il procedimento avviato a gennaio e attendono ora la trasmissione degli atti dalla Svizzera: a quel punto si potrebbe ampliare il numero degli indagati, in particolare per i mancati controlli sulla sicurezza del Constellation. Il fascicolo romano comprende da tempo le audizioni dei feriti, che hanno raccontato la notte del rogo. «Nessuno ci ha dato indicazioni - hanno detto - in quel locale non c’era alcun materiale ignifugo: le fiamme si sono propagate in pochi istanti e le uscite di sicurezza erano tutte chiuse, sbarrate». Il dato che emerge è incontrovertibile: in quel locale non venivano rispettate le più elementari norme sulla sicurezza. «Gli estintori non sono stati azionati - ha raccontato un ferito - ricordo di averne visto uno a terra, ma nessuno è intervenuto per tentare di arginare il rogo». Nessuno dello staff avrebbe dato indicazioni ai presenti e anzi alcuni testimoni ricordano di avere visto Jessica Moretti fuggire via».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu