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Macomer.
21 aprile 2026 alle 00:17

Strade trincea, via ai lavori 

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Al via l'intervento sulle strade provinciali, al limite della percorribilità, dal valore di tre milioni di euro. I lavori interesseranno la provinciale 43, che collega Macomer col monte di Sant'Antonio, la fiera del bestiame e la località turistica di San Leonardo.

L'intervento interesserà anche l'ex Carlo Felice, che collega Macomer con l'area industriale di Tossilo, il termovalorizzatore, la statale 131. Si tratta di due cruciali strade di accesso alla cittadina, che da tempo versano in condizioni disastrose, con profonde buche come crateri, che le rendono impercorribili, quindi tra le più pericolose dell'isola. Tanti gli incidenti segnalati, con gli automobilisti che chiedono il risarcimento danni. Il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini e il consigliere provinciale alla viabilità, Franco Solinas annunciano l'intervento. «Finora le condizioni meteorologiche non hanno consentito l'avvio dei lavori. Ora le imprese possono aprire i cantieri». (f. o.)

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