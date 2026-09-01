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Quartucciu.
02 settembre 2026 alle 00:56

Strade e marciapiedi da rifare, stanziati 400mila euro  

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A Quartucciu sono ufficialmente pronti a partire nuovi interventi sulle strade del paese per un investimento complessivo per quasi 400mila euro totali, come riportato nella determina pubblicata nel sito del Comune prima della pausa di Ferragosto.

I lavori, che partiranno nelle prossime settimane, interesseranno diverse zone del paese e comprenderanno sia il rifacimento dell’asfalto sia la sistemazione dei marciapiedi. In via Cesare Serra, via delle Serre, via Abbasanta, via Gioffrè e via Mogoro è infatti previsto il rifacimento della pavimentazione stradale. Mentre in via Giave e via Portoscuso gli interventi riguarderanno la manutenzione e la messa a norma dei marciapiedi.

«Abbiamo previsto lavori in diverse strade del paese – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda –. In alcune vie si interverrà sull’asfalto, in altre sui marciapiedi, con opere di manutenzione e adeguamento. La ditta è già stata individuata e sono stati assegnati i lavori. Tutti questi interventi rientrano nella programmazione annuale che stiamo portando avanti dall’inizio della legislatura. Interveniamo sulle strade che più necessitano di manutenzione urgente, sulla base della nostra programmazione».

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