Strade da sistemare con 300mila euro 

Via libera al progetto esecutivo da 300mila euro (finanziamento regionale) per mettere mano alla gran parte della viabilità del centro urbano.

Sono tredici le strade che saranno messe in sicurezza (prima delle altre): le vie Sassari, Aldo Moro, Spano, Deledda, Santa Croce, Manzoni, Delle Canne, Degli Ulivi, Degli Aironi, via Funtana Iri, Delle Capinere, Ungaretti e Sa Mongia.Una serie di strade «danneggiate da cedimenti, avvallamenti, buche e tagli stradali», viene evidenziato nella delibera di Giunta, «che causano situazioni di potenziale pericolo sia alla viabilità veicolare sia alla viabilità pedonale».

Dunque è necessario, fra le altre cose, rifare l’asfalto (sempre dopo la fresatura di quello vecchio).Altre tre importanti strade, cioè via Roma, via Cavour e via San Lussorio, saranno sistemate dalla ditta che ha effettuato dei tagli per posizionare la fibra. Ditta che, in accordo col Comune (e a compensazione dei lavori effettuati dall’ente), ha appunto delocalizzato in queste tre vie i lavori di ripristino della pavimentazione.

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