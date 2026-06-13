VaiOnline
Roma.
14 giugno 2026 alle 00:34

Davanti al Colosseo il corteo antifascista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre a breve distanza andava in scena l’assemblea costituente di Futuro nazionale, e nel quartiere Prati procedeva il corteo per la remigrazione, un nutrito corteo antifascista (organizzato da Cgil, Anpi, rete No Kings e varie associazioni) ha sfilato davanti al Colosseo, per dire no alle proposte remigratorie e alle politiche sostenute da Vannacci. Proprio l’ex generale era raffigurato, a testa in giù, in alcuni cartelli esposti dai manifestanti, insieme a cartelli contro la deportazione dei migranti e molte bandiere della Palestina.

Il corteo antifascista si è snodato fino ad arrivare in piazza Vittorio, dove sono intervenuti alcuni esponenti delle associazioni organizzatrici. Lungo il percorso, dalla finestra di un palazzo in via Cavour una donna insieme a tre bambini si è affacciata per esporre alcuni cartelli con su scritto "Stop Remigration".

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Iran-Usa, intesa raggiunta Incerti i tempi della firma

Casa Bianca e Pakistan spingono per chiudere oggi Ma i pasdaran frenano: «Sarà nei prossimi giorni» 
Il dibattito

«Case di comunità, l’accordo si farà»

Il ministro Schillaci: gli operatori sanitari protagonisti del cambiamento 
Cristina Cossu
Il congresso

«Forza Italia si candida a guidare l’Isola»

Dopo le divisioni Tajani rilancia il partito e guarda già alle prossime elezioni regionali 
Roberto Murgia
La polemica

Il caso Punta Molentis, ammessi 90 ombrelloni e uno solo per famiglia

Nuova ordinanza dopo il giro di vite: la spiaggia divisa in postazioni fisse 
Gianni Agus
Debutto

Vannacci: «Fieri di essere la feccia»

Remigrazione e attacchi a Forza Italia: il battesimo di Futuro nazionale 
Modena

Punta la pistola alla tempia del prof

«Dammi le sigarette o sparo». La scuola lo espelle, l’arma era falsa 