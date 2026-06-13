Davanti al Colosseo il corteo antifascista 

Mentre a breve distanza andava in scena l’assemblea costituente di Futuro nazionale, e nel quartiere Prati procedeva il corteo per la remigrazione, un nutrito corteo antifascista (organizzato da Cgil, Anpi, rete No Kings e varie associazioni) ha sfilato davanti al Colosseo, per dire no alle proposte remigratorie e alle politiche sostenute da Vannacci. Proprio l’ex generale era raffigurato, a testa in giù, in alcuni cartelli esposti dai manifestanti, insieme a cartelli contro la deportazione dei migranti e molte bandiere della Palestina.

Il corteo antifascista si è snodato fino ad arrivare in piazza Vittorio, dove sono intervenuti alcuni esponenti delle associazioni organizzatrici. Lungo il percorso, dalla finestra di un palazzo in via Cavour una donna insieme a tre bambini si è affacciata per esporre alcuni cartelli con su scritto "Stop Remigration".

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