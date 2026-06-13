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14 giugno 2026 alle 00:35

Tajani: «Sarà di Forza Italia  il candidato per la Regione» 

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Forza Italia si candida a guidare la coalizione di centrodestra alle prossime Regionali. Il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, lo ha detto alla Fiera di Cagliari al primo congresso sardo del partito, che ha eletto segretario, per acclamazione, Pietro Pittalis. Il vicepremier sta ricucendo gli strappi tra le anime nell’Isola del partito fondato da Silvio Berlusconi. Per i dirigenti di Fratelli d’Italia due giorni di confronto sulla sanità, sempre a Cagliari, con il ministro Schillaci.

alle pagine 4, 5

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