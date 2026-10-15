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Viale della Musica
16 ottobre 2026 alle 00:35

Strada riaperta tra via Turati e via Boito 

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Non ci sono più le transenne nel tratto di viale della Musica, tra via Turati e via Boito. Gli operai di Abbanoa hanno completato le verifiche del collettore fognario appena realizzato e aperto così la strada in tutta la sua lunghezza.

L’attesa era durata mesi con gli automobilisti costretti a compiere lunghi giri per raggiungere il Poetto. Resta interdetto soltanto il percorso pedonale e ciclabile a bordo strada. Una volta concluso l’intervento si procederà poi ai ripristini dell’asfalto, che saranno rifatti anche nel primo tratto tra via S’Arrulloni e via Palestrina dove gli scavi erano stati chiusi in via provvisoria.

Il collettore è un’opera da quasi 9 milioni di euro stanziati in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa. Sono stati realizzati circa un chilometro e mezzo di condotte, in buona parte posizionate con la tecnologia "microtunneling" che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie.

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