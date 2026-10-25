Strada da brividi, nuovo incidente 

Due auto tedesche che marciavano in direzione opposta. Una stava lasciando Nuoro, l’altra intendeva raggiungere la città. Intorno alle 20.30 di sabato, però, un’invasione di corsia ha provocato uno scontro terribile, frontale, in quella maledetta curva, già teatro di tragedie. Alla fine, il bilancio è per fortuna rassicurante: i due conducenti, una donna di 47 anni e un uomo di 61, sono gravi ma non in pericolo di vita e sono ricoverati all’ospedale San Francesco.

Lo schianto

L’Audi guidata dalla 47enne aveva appena lasciato il capoluogo barbaricino; dopo poche centinaia di metri stava per raggiungere quegli incroci che permettono di immettersi sulla Statale 131 Dcn per Olbia e Cagliari o sulla Statale 389 per l’Ogliastra. Improvvisamente, però, è entrata in collisione con un’Audi A3 guidata dal 61enne che si apprestava ad arrivare in città. Lo schianto è stato terribile, la dinamica ha subito fatto temere il peggio.

I soccorsi

Le auto accartocciate, i conducenti intrappolati tra le lamiere. I soccorritori sono arrivati con tempestività: i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra partita dal vicino comando provinciale, hanno liberato i feriti mentre i sanitari del 118, poi, hanno fatto il resto. Le condizioni degli automobilisti coinvolti nell’incidente sono apparse subito gravi. Per fortuna dal Pronto soccorso del San Francesco sono presto giunte notizie più confortanti: lesioni importanti per entrambi, certo, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica e individuare le eventuali responsabilità, sono arrivati gli uomini della Polstrada, guidati dal comandante Stefano Caleffi.

Strada-killer

Ancora una volta quel chilometro scarso che dalla Statale 131 Dcn conduce all’ingresso di Nuoro, in via Segni, conferma tutta la sua pericolosità. Nello stesso punto, l’11 settembre 2025 era rimasta gravemente ferita Alessandra Cottu. La 12enne di Ollolai, poi, era deceduta all’ospedale Bambin Gesù di Roma, undici giorni dopo, dove era ricoverata in terapia intensiva. In quel terrificante impatto, che aveva visto coinvolte tre auto, erano rimaste ferite 10 persone. Nel dicembre 2024, invece, sempre alle porte di Nuoro aveva perso la vita il pensionato Salvatore Cadinu.

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