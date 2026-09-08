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Nuraminis.
09 settembre 2026 alle 00:35

Strada chiusa per la 131: è caos 

Per arrivare a Samatzai auto e mezzi pesanti passano dal paese 

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Ci sono da completare le lavorazioni del compluvio, cioè la linea di incontro tra una falda acquifera che arriva dall’abitato di Nuraminis e lo “sbarramento” della Nuova Statale 131, e l’Anas chiude l’uscita dalla rotatoria che dal nuovo cavalcavia Nuraminis-Serramanna consente di immettersi sul tratto della vecchia 131 (ormai destinata al solo traffico locale).

Così raggiungere Samatzai, per chi proviene dal lato sud della Carlo Felice, diventa molto più complicato. Come per chi dalla stessa direzione intende raggiungere Villagreca o, più a nord, Serrenti. Di fatto ancora più isolate.

Cantieri aperti

Appena terminati i lavori principali, dunque, lunedì scorso ne sono stati avviati altri. Che andranno avanti sino al 5 ottobre, se tutto va bene. L’Anas ha chiuso al traffico il tratto fra i chilometri 27,500 e 28,500 del vecchio tracciato della 131 su richiesta dell’impresa Aleandri, esecutrice anche delle opere di adeguamento della 131 in territorio di Nuraminis tra i chilometri 23,885 e 32,412 (non conclusi) e subito sono arrivati disagi e proteste.

Gli automobilisti che, diretti a Samatzai, Villagreca e Serrenti, avevano appena avuto il tempo di districarsi nel nuovo e non semplicissimo percorso realizzato dopo la riapertura della Nuova 131 il 13 agosto scorso, davanti allo sbarramento sono andati in confusione. In centinaia hanno girato a vuoto alla ricerca di un percorso alternativo: non facile da quel punto.

Lamentele

«Samatzai, Guasila e la Trexenta sono sempre più difficili da raggiungere se si proviene da Cagliari per la chiusura dello svincolo che dalla vecchia 131 porta alla Provinciale 33 e a Samatzai», segnala l’imprenditore Giuseppe Cabua, «per raggiungere Samatzai si può passare solo da Nuraminis: soluzione non semplice per un’auto e molto più complicata per i mezzi pesanti». Insomma: la chiusura dello svincolo per Samatzai comporta un aumento considerevole del traffico, anche di camion, nel centro di Nuraminis.

Sindaco

Un’alternativa che non piace al primo cittadino Stefano Anni il quale, davanti al caos che si è creato nelle strade cittadine, ha scritto all’Anas chiedendo «soluzioni idonee, una cartellonistica esaustiva e servizi di vigilanza per disincentivare l’ingresso dei mezzi pesanti nel centro urbano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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