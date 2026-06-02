Storie, luoghi e personaggi nel libro di Albertina Piras  

La sua è una passione per la memoria e la ricerca storica locale. Albertina Piras, 74 anni, ha presentato nei giorni scorsi a Villamar il libro “Gente di casa, storie di vicinato”, che raccoglie racconti e testimonianze realmente vissuti. Una folla di persone ha assistito alla presentazione che l’autrice ha tenuto, lei che racconta spesso fatti legati a persone, istituzioni, associazioni culturali, scuole, parrocchia e mondo del lavoro.

«Gente di casa», dice, «è un gesto d’amore verso la memoria della mia comunità». Nelle sue pagine ha cercato di custodire voci, volti, modi di vivere e piccoli frammenti di storia che rischiavano di andare perduti. «Credo che un popolo conosca meglio il proprio futuro quando non dimentica le proprie radici», sottolinea. L’autrice continua a raccogliere testimonianze, racconti e ricordi, «perché la memoria è una ricchezza da consegnare alle nuove generazioni. Se queste pagine riusciranno a far rivivere anche solo una parte dell’umanità, della solidarietà e dei valori che hanno caratterizzato la vita dei nostri paesi, allora il mio lavoro avrà raggiunto il suo scopo». ( g.g.s. )

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