Stop per cinque giocatori e Fini 

In Serie D il Latte Dolce non avrà l’allenatore Michele Fini in panchina domenica per il match casalingo contro il Cassino. Il tecnico è stato squalificato per somma di ammonizioni (ne ha messe assieme cinque sinora) e affiderà la guida della squadra al suo secondo. Lo stop arriva comunque quando i sassaresi hanno già conquistato la salvezza. Fuori causa per lo stesso motivo anche i giocatori Riccardo Pinna e Giuseppe Aiello.

Nell’Olbia è stato squalificato per una giornata Mauro Carafa, allenatore dei portieri, espulso nella sfida vinta contro il Trastevere al Nespoli perché, secondo il referto, si sarebbe rivolto in modo offensivo nei confronti di un tesserato della squadra romana. Una giornata anche per Domenico Moretti, che nella stessa partita è stato ammonito toccando quota cinque cartellini gialli nella stagione. Infine il Monastir: la formazione del tecnico Marcello Angheleddu contro la Nocerina farà a meno di Simone Pinna e Abib Jah, a loro volta squalificati per somma di ammonizioni.

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