Stop ai vincoli nei boschi di Bruncu Su Sperau 

Più di dieci ettari di rimboschimento tornano nella piena disponibilità dei proprietari. Succede a Nuraminis dove la direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna ha revocato d'ufficio dei Piani di coltura e conservazione delle aree oggetto di rimboschimento risalente ad alcuni decenni fa.

«Si tratta di rimboschimenti di pianura in area non vincolabile idrogeologicamente, e pertanto si ritiene revocabile l'imposizione dei piani di coltura e conservazione su tali terreni in quanto, nonostante gli interventi di imboschimento siano stati soggetti a finanziamenti pubblici, mancano i presupposti previsti dalla normativa di settore», scrive la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nell’atto che, in sostanza, rimuove i vincoli sulle aree in oggetto. I terreni sui quali la direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza aveva puntato l’attenzione, con l’avvio di un procedimento specifico, sono ubicati nelle campagne di Nuraminis, per la precisione nella località Bruncu Su Sparau. Si tratta di una superficie di circa 10 ettari.

