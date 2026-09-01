Sterrato dissestato, l’ira delle aziende 

Tra buche e dislivelli, lo spazio che affianca la strada provinciale 8, a Sestu, è praticamente in abbandono. La zona va dalla rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Cagliari, all’altra all’incrocio tra la Provinciale e l’ex 131. Alcuni tratti sono uno sterrato, altri asfaltati, ma quasi tutti in pessime condizioni. E davanti si trovano molte attività commerciali e aziende. Chi lavora qui chiede da tempo un cambiamento.

Le proteste

Come Stefano Soro, uno dei responsabili di un’azienda che si occupa di prodotti farmaceutici. «Capita spesso che un carico su uno dei nostri camion si danneggi per colpa dei sobbalzi, e poi lo dobbiamo rimborsare. E poi c’è l’abbandono di rifiuti, e da qualche settimana, anche due auto che sembrano abbandonate», denuncia. «Qui passano tanti camion, e le buche diventano sempre più grandi. Purtroppo non possiamo asfaltarlo, perché è di competenza comunale. Abbiamo segnalato più volte la situazione in Comune e ci hanno promesso di risolverla, ma per ora nulla è cambiato, speriamo che qualcosa si muova presto». Gli fa eco Alessandro Scanu, gommista: «Certo la strada Provinciale è stata rifatta – dice –, ma qui invece manca tutto, per questo ci auguriamo che venga sistemato il prima possibile. Ci vorrebbe un nuovo asfalto, marciapiedi, piste ciclabili, pure qualche dissuasore perché a volte gli automobilisti passano di qui per evitare il traffico sulla Provinciale e corrono tanto».

Pericolo continuo

La zona è usata come parcheggio da dipendenti e clienti delle varie attività. Ma senza alcuna regola, gli spazi della sosta infatti non sono tracciati. Il Comune mesi fa aveva asfaltato un breve tratto per farlo usare come deviazione durante i lavori sulla Strada Provinciale per realizzare la rete dell’Impianto a idrogeno. Alcune attività hanno anche realizzato soluzioni fai da te, coprendo le buche con un po’ di ghiaia. Ma la zona continua ad essere un pericolo per moto e auto.

Il Comune

«Conosciamo da tempo la situazione dell’area davanti all’azienda di Soro, ed è stata acquisita anche un’offerta per la sua sistemazione, contiamo quindi di poter intervenire in tempi brevi», conferma il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, che poi precisa che però l’intervento non si fermerà lì. «Ci interessa rifare tutta la zona tra le due rotatorie per creare finalmente un decoroso ingresso a Sestu, l’ufficio tecnico ha già svolto uno studio di fattibilità e stiamo cercando di intercettare un finanziamento».

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