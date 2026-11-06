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07 novembre 2026 alle 00:28

Stefano Pisano rientra nel circolo musicale dopo 21 anni 

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L’ex direttore artistico della banda, Stefano Pisano, assente dal Circolo musicale “G. Verdi” dal 2005, è stato eletto come presidente della storica associazione musicale. Per lui si tratta di un ritorno carico di significato, dopo un percorso che lo ha visto entrare nel Circolo come bandista, per poi assumere il ruolo di direttore artistico.

«Torno dopo 21 anni in veste di presidente. In qualche modo ho concluso il cerchio. È un motivo di orgoglio e di emozione rientrare dopo tanti anni. Sarà come fare musica con un altro obiettivo, anche se molti componenti della banda sono miei ex allievi, compreso il direttore, e conosco tutti abbastanza bene», ha dichiarato Pisano.

La nomina di Pisano rappresenta un momento significativo per il circolo. Un ritorno accolto con emozione anche dal direttore artistico Fabio Furia: «È per me motivo di orgoglio accoglierlo come presidente. Non solo è stato il direttore artistico di quando ho iniziato, ma anche il mio maestro di tromba. Spero che si possano fare tante cose insieme».

Al fianco di Pisano, nel nuovo Consiglio direttivo, ci saranno Fabrizio Marcia, vicepresidente, Anna Marongiu, riconfermata segretaria, e i consiglieri Roberto Figus, Enrico Marongiu, Carla Cerniglia e Sandro Pisano. Tra i primi impegni ci sarà il master del maestro Armando Saldarini, dall'11 al 13 dicembre.

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